O tenista espanhol Pablo Carreno, 27.º do 'ranking' mundial, classificou-se hoje para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, após vencer o canadiano Denis Shapovalov, 17.º do mundo.

Carreno derrotou Shapovalov por 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-4), 0-6 e 6-3, num encontro que durou mais de quatro horas. O espanhol de 24 anos vai agora disputar um lugar na final com o alemão Alexander Zverev, 7.º do 'ranking' mundial, que se qualificou pela primeira vez para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao vencer o croata Borna Coric.