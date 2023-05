A precisarem de vencer para manterem intactas as aspirações de manutenção no principal escalão, os pacenses, que se viram reduzidos a 10 ainda na primeira parte, com o segundo cartão amarelo de Paulo Bernardo, aos 42 minutos, acabaram por ceder na segunda metade, devido aos golos de Obiora, aos 52, e de João Teixeira, aos 79.

Com esta vitória, os flavienses destacam-se no sétimo lugar, com 46 pontos, menos um do que o Vitória de Guimarães, sexto, enquanto os pacenses mantêm o 17.º e penúltimo lugar, com 20, a três do Marítimo, 16.º e em posição de play-off de manutenção, precisando agora que os insulares percam ainda hoje com o Sporting, em Alvalade.