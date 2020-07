O Paços de Ferreira venceu hoje por 3-2 no estádio do Vitória de Setúbal, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, o primeiro com Meyong Zé no comando técnico sadino, após a saída de Julio Velázquez.

A equipa agora orientada por Meyong Zé, que substitui interinamente o treinador espanhol, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Rodrigo Mathiola, aos 27 minutos, e Bruno Pirri, aos 45+5, mas os visitantes deram a volta na segunda parte, por intermédio de Douglas Tanque (46), Maracás (61) e Denilson Jr. (71). O Paços de Ferreira subiu ao 12.º lugar provisório, com 34 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que não vence há 12 jogos consecutivos no campeonato, mantém-se na 16.ª e antepenúltima posição, a primeira acima da zona de despromoção, com 30.