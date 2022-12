O médio do Southampton (20.º e último classificado com 12 pontos) James Ward-Prowse fez um autogolo aos 32 minutos, mas, já depois do intervalo, aos 56, redimiu-se ao igualar o marcador em Craven Cottage, Londres, e só aos 88 é que surgiu o golo de Palhinha, que deu os três pontos ao Fulham (sétimo, com 25).

Já o Manchester City cedeu um empate caseiro frente ao Everton, com o golo do 'inevitável' Halland a adiantar os 'citizens', aos 24 minutos, mas com Demarai Gray, aos 64, a estragar a festa de 'réveillon' à formação de Guardiola e a impôr a divisão de pontos.

O City, com Bernardo Silva no 'onze', João Cancelo no banco e Rúben Dias de fora por lesão, soma agora 36 pontos em 16 jogos, ocupando o segundo lugar da Premier League, com menos quatro pontos do que o líder Arsenal, que pode fugir ainda mais caso vença o duelo de hoje com o Brighton.

O Everton, com o luso Rúben Vinagre na condição de suplente não utilizado, segue em 16.º, com 15 pontos.

O embate entre Newcastle (terceiro com 34 pontos) e Leeds (14.º com 16) terminou empatado a 'zeros', e o Crystal Palace (11.º com 22) foi vencer a casa do Bournemouth (15.º com 16) por 2-0, com golos de Jordan Ayew (19) e de Eberechi Eze (36).

No primeiro jogo do dia em Inglaterra, o Manchester United bateu fora o Wolverhampton, com o português Bruno Fernandes a assistir Marcus Rashford, que saltou do banco após falhar o ‘onze’ por motivos disciplinares.

No estádio Molineux, o único golo do jogo foi apontado aos 76 minutos, com Rashford (lançado ao intervalo) a passar de vilão a herói, já que, antes do jogo, o treinador dos 'red devils', Erik ten Hag, tinha dito que o internacional inglês (que ainda viu um golo invalidado aos 84) não ia ser aposta a titular devido a uma "questão disciplinar interna" – o próprio reconheceu, depois, que adormeceu e falhou uma reunião pré-encontro

Com a vitória, o Manchester United, com Fernandes mas sem Diogo Dalot, ultrapassou o Tottenham e subiu ao quarto posto da Premier League, com 32 pontos, enquanto o 'batalhão' luso dos 'lobos', agora comandados por Julen Lopetegui, está no antepenúltimo lugar (18.º com 13 pontos).

José Sá, João Moutinho, Matheus Nunes, Rúben Neves, Daniel Podence e Nélson Semedo foram todos titulares na turma anfitriã, Toti foi lançado na partida aos 73 e Gonçalo Guedes não saltou do banco. Já Chiquinho e Pedro Neto ficaram de fora por lesão.