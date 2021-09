Os donos da casa, treinados pelo português Abel Ferreira, abriram a contagem por Wesley, aos 15 minutos, após o que os ‘rubro-negros’ viraram o resultado, com os golos de Michael (17 e 81) e Pedro (57).

O central David Luiz, que chegou a estar apontado como reforço do Benfica mas acabou por rumar ao Flamengo, viu o jogo da bancada.

Também hoje, o líder Atlético Mineiro ganhou por 2-1 em Fortaleza.

O Atlético Mineiro lidera com 42 pontos, mais três do que o Palmeiras, sendo que ambas as equipas têm um jogo a menos. O Flamengo está com 34 pontos em terceiro, mas tem três jogos por disputar.