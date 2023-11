Após ter perdido na visita ao Flamengo na ronda anterior, a formação paulista impôs-se de forma clara ao conjunto gaúcho, construindo o triunfo com golos de Zé Rafael, aos 39 minutos, Endrick, aos 59, e Rony, aos 88.

Esta foi a sexta vitória do ‘verdão’ nos últimos sete jogos no Brasileirão, que permite à equipa de Abel Ferreira passar a somar 62 pontos no topo da classificação, mais três do que o Botafogo, segundo, mas que tem menos dois jogos, um dos quais agendado para hoje, no reduto do Bragantino, quarto colocado, treinado por Pedro Caixinha.

Com quatro partidas por disputar no campeonato, o Palmeiras segue na luta pela revalidação do título, depois de ter estado muito longe da liderança — à 15.ª jornada, estava na sexta posição, a 14 pontos dos cariocas.

Para esta recuperação contribuiu — e muito — a quebra abrupta de rendimento do Botafogo, que, nos derradeiros 11 encontros no Brasileirão apenas conquistou oito pontos em 33 possíveis.