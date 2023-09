Um golo marcado pelo defesa João Pedro, logo aos 10 minutos, após assistência do avançado uruguaio Luis Suárez, foi suficiente para assegurar o triunfo da equipa anfitriã, que jogou a fase final do encontro em inferioridade numérica, devido à expulsão do médio paraguaio Mathias Villasanti, aos 86.

O Palmeiras manteve-se no segundo lugar do Brasileirão, mas permitiu que o Grémio, terceiro classificado, ficasse a apenas um ponto de distância, e pode ver o líder Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, aumentar a vantagem para 10 pontos, se vencer hoje no reduto do Corinthians.

Abel Ferreira, que se sagrou campeão brasileiro na época passada, depois de também ter liderado o Palmeiras na conquista da Taça Libertadores, em 2020 e 2021, deixou o terreno de jogo pouco antes do fim do encontro, dando sinais evidentes de insatisfação.