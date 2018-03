Os Jogos Paralímpicos de Inverno PyeongChang2018 foram esta sexta-feira oficialmente abertos, com uma cerimónia que teve como contexto a recente aproximação diplomática entre Coreia do Sul e Coreia do Norte.

O habitual desfile de atletas contou com dois esquiadores da Coreia da Norte, que se apresentaram com a bandeira do país, tornando-se a primeira representação de sempre dessa nação num Jogos Paralímpicos de Inverno. Após um espetáculo de dança e música, que abordou sobretudo a aproximação das Coreias, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, deu por aberto aquele que serão os mais participados Jogos Paralímpicos de Inverno. Até 18 de março, 670 atletas com deficiência vão competir por 80 medalhas de ouro em seis disciplinas: esqui alpino, snowboard, esqui cross-country, biathlon, hóquei no gelo e curling.