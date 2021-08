A medalha, a primeira conquistada na 16.ª edição dos Jogos Paralímpicos, que decorrem até 05 de setembro, é a 54.º do atletismo adaptado português, a modalidade que mais pódios conseguiu neste tipo de competições.

O boccia é a segunda modalidade lusa mais medalhada, com 26 subidas ao pódio, seguida da natação, com nove, do ciclismo, com duas, do futebol e do ténis de mesa, que têm uma medalha cada.

Portugal, que soma em Tóquio a sua 11.ª participação em Jogos Paralímpicos, a 10.ª consecutiva, tem no palmarés 25 medalhas de ouro, 30 de prata e 38 de bronze.

Os Jogos Sydney2000, nos quais Portugal teve a maior comitiva de sempre, com 52 atletas, foram os que mais medalhas renderam, com 15 lugares no pódio.

Nas edições mais recentes, o número de medalhas conquistadas tem vindo a diminuir, com sete conquistada em Pequim2008, três em Londres2012 e quatro no Rio2016.

Ao quinto dia de competição do Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrem até 05 de setembro, Portugal, que está representado por 33 atletas, de oito modalidades, soma uma medalha de bronze e seis diplomas.