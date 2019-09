O Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, somou o quarto jogo sem vencer no campeonato gaulês, acabando por falhar a conquista de um ponto com o golo marcado por Neymar, aos 87 minutos, a passe de Ángel di Maria.

O Paris Saint-Germain, que vinha de um triunfo por 3-0 frente ao Real Madrid, para a Liga dos Campeões, voltou a conquistar os três pontos com um golo decisivo do brasileiro Neymar, tal como tinha acontecido no triunfo por 1-0, então nos descontos, frente ao Estrasburgo.

Tirando partido dos desaires de Rennes, que hoje empatou a 1-1 com o Lille, dos portugueses José Fonte, Renato Sanches e Xeka, e do Nantes, que perdeu na sexta-feira em casa do Estrasburgo (2-1), o Paris Saint-Germain ampliou a vantagem na liderança para três pontos.

Na segunda posição seguem agora Nice e Angers, que goleou por 4-1 o Saint-Étienne, com um golo de Pierrick Capelle, aos 48 minutos, e um ‘hat-trick’ de Casimir Ninga, que marcou aos 78, 84 e 89. O Saint-Étienne ainda esteve em vantagem com um golo de Arnaud Nordin, aos 34 minutos.

O Marselha, de André Villas-Boas, segue no quinto lugar, com 11 pontos.