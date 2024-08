Além de Rui Oliveira, a autarquia, do distrito do Porto, vai também entregar aquela medalha ao ciclista Ivo Oliveira, irmão gémeo de Rui Oliveira, e ao presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.

A atribuição destas medalhas, proposta pelo presidente do município, Eduardo Vítor Rodrigues, foi aprovada hoje por unanimidade na reunião pública do executivo.

O autarca explicou que a cerimónia de entrega decorrerá em data a acordar com os ciclistas, naturais de Vila Nova de Gaia, e Delmino Pereira.

“Dia 05 de setembro seria uma boa data, caso eles pudessem, porque é o dia de aniversário de Rui e Ivo Oliveira”, afirmou.

Rui Oliveira conquistou o ouro olímpico na prova de omnium, uma variante do ciclismo de pista, em que fez equipa com Iúri Leitão.

“A medalha de ouro conquistada pelo Rui Oliveira nos Jogos Olímpicos foi um momento verdadeiramente histórico para Portugal e para Vila Nova de Gaia”, afirmou o presidente da câmara.

Eduardo Vítor Rodrigues referiu ainda que distinguir estes ciclistas é homenagear todo o associativismo desportivo do concelho.

Rui Oliveira, ciclista da UAE Emirates, é o segundo atleta de Vila Nova de Gaia a ser medalhado nos Jogos Olímpicos, depois de Vanessa Fernandes ter recebido a medalha de prata, em Pequim2008, na prova de triatlo feminino.

Tal como em Tóquio2020, Portugal conquistou quatro medalhas, nomeadamente o ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, prata também no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pedro Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.