De acordo com o COP, Vasco Vilaça tem sintomas mais agudos do que Melanie Santos, embora ambos estejam estáveis.

“O Comité Olímpico de Portugal (COP) informa, através da sua Direção de Medicina Desportiva, que o atleta Vasco Vilaça desenvolveu, nas últimas horas, sintomas compatíveis com infeção gastrointestinal no decorrer da sua estadia nos Jogos Olímpicos Paris2024”, referiu o COP.

O organismo informa ainda que “o quadro clínico é estável e todas as medidas estão a ser tomadas por parte da equipa de saúde COP, para a monitorização e prover, na Aldeia Olímpica, o tratamento conservador devido ao atleta”.

“Durante os últimos dias, também a atleta Melanie Santos desenvolveu sintomatologia idêntica, mas de forma menos aguda”, adiantou o COP, que “está atento e a proporcionar os melhores cuidados de saúde aos seus atletas”.

Segundo o COP, “a World Triathlon, federação internacional da modalidade, garantiu, nos dias de competição de triatlo, que a avaliação da qualidade da água cumpria com os regulamentos definidos”.

“Não obstante o cumprimento dos limites de segurança exigidos, a presença de alguns dos parâmetros avaliados comporta um risco de infeção neste contexto ambiental”, concluiu o COP.

Vasco Vilaça foi quinto classificado na prova individual de triatlo, enquanto Melanie Santos foi 45.ª, com os dois a juntarem-se a Ricardo Batista e Maria Tomé na estafeta mista, com Portugal a terminar na quinta posição.

A qualidade da água do Rio Sena obrigou ao cancelamento dos treinos de ambientação do segmento de natação do triatlo, com a prova masculina a ser adiada um dia.