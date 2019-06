A proposta de lei do Governo foi aprovada com abstenção do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis das restantes bancadas.

“A presente revisão tem como principais objetivos aumentar a capacidade das entidades nacionais antidopagem, clarificando a sua situação orgânica e reforçando a sua independência operacional”, referia o Governo, quando o texto foi aprovado em Conselho de Ministros, em abril.

Na mesma nota, informava-se que ficava ainda “garantida a celeridade de tramitação e a transparência dos processos contraordenacionais e disciplinares decorrentes de violações das normas antidopagem no desporto, através da centralização dos processos contraordenacionais e disciplinares na Autoridade Nacional Antidopagem”.

Portugal está vinculado à luta contra a dopagem no desporto por via de dois instrumentos de direito internacional, nomeadamente a Convenção contra o Doping do Conselho da Europa e a Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto, da UNESCO.

“Ao abrigo da cooperação internacional, nomeadamente com a Agência Mundial Antidopagem (AMA), e atendendo às evoluções recentes nos instrumentos que regulam a luta contra a dopagem, foram identificadas necessidades de adequar o enquadramento legislativo em vigor aos princípios definidos pelo Código Mundial Antidopagem e instrumentos conexos”, é explicado.