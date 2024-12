Jéssica Rodrigues, patinadora madeirense do CDR Prazeres, da Calheta, terminou em 4.º lugar na Mass Start, prova na etapa inaugural da Taça do Mundo Júnior de patinagem de velocidade no gelo, que decorreu em Tomaszów Mazowiecki, Polónia.

Depois do 6.º lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024, Jéssica Rodrigues consegue a melhor classificação de sempre de um patinador português numa prova da Taça do Mundo de juniores.

Martim Vieira bateu o recorde nacional Júnior de 500m (38,12’’), marca que garante os mínimos para o Campeonato Mundial de Juniores, em Fevereiro 2025.

Na prova por equipas, Team Pursuit (perseguição por equipas), as juniores femininas (Jéssica Rodrigues, Francisca Henriques e Leonor Ladeira) terminaram na 6.ª posição e garantiram um novo recorde nacional absoluto e júnior (3m,34s,76’’).

Nos juniores masculinos - Miguel Monteiro, Afonso Silva e Martim Vieira - fora sétimos classificados, a 1 segundo do máximo nacional (4m,15s,50’’).

Orientados por Francisco Figueiredo e Geert Kuiper, a comitiva nacional composta por Jéssica Rodrigues, Afonso Silva e Leonor Ladeira (CDR Prazeres), Francisca Henriques e Martim Vieira (CS Marítimo) e Miguel Monteiro e João Dias (Roller Lagos C.P.) permanece na Polónia onde disputará a 2.ª etapa no próximo fim de semana.