Durante a partida, a seleção africana foi para o intervalo a ganhar com os golos de Salisu (24') e Kudus (34'). A Coreia do Sul ensaiou uma recuperação na segunda parte, com um bis de Cho Gue-Sung (58' e 61').

No entanto, de pouco valeram os esforços do avançado do Jeonbuk, já que Kudus, médio que milita no Ajax de Amesterdão, voltaria a colocar o Gana à frente do marcador pouco depois (68'), que assim se manteve até ao final da partida, não obstante os esforços dos coreanos.

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, acabou por ser expulso por protestos no final da partida.

Com este resultado, Portugal divide a liderança com o Gana, com três pontos, antes de defrontar o Uruguai, que tem apenas um ponto, a par da Coreia do Sul.