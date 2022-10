"O Mundial está aí à volta da esquina. Não sei o que aconteceu entre o selecionador Fernando Santos e o Rafa, mas sei que nenhum selecionador de todas as seleções que estarão Mundial deixaria de fora um jogador na forma em que está hoje o Rafa", diz Paulo Futre, num curto vídeo publicado nas suas redes sociais.

Ao mesmo tempo, tomando o lado do atleta do Benfica, o ex-futebolista diz que "nenhum jogador profissional quer ficar em casa a ver o Mundial".

"Como ex-capitão da Seleção de Portugal, peço a ambos que se sentem e tentem limar os problemas que têm. Façam isto por Portugal, pelo nosso país", termina Futre.

O apelo do ex-jogador é feito numa fase em que Fernando Santos já anunciou a sua pré-convocatória de 55 jogadores para o Mundial do Qatar — onde Rafa Silva não figura.

A 19 de setembro, na véspera de duas partidas da Liga das Nações, o jogador de 29 anos pôs termo à sua carreira na seleção portuguesa, após 25 internacionalizações pela equipa principal, alegando “razões do foro pessoal”. Mais tarde, o seu empresário deixou saber que o atleta que queria focar-se a "100% no Benfica".

Perante esta decisão, o selecionador nacional revelou pouco. “Recebi a comunicação do Rafa que não estava disponível para integrar o estágio por razões pessoais e ao treinador compete respeitar aquilo que é a decisão. O que me comunicou a mim foi a pedir dispensa do estágio e depois comunicou à FPF a indisponibilidade para fazer parte da seleção”, explicou Fernando Santos, no início da conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a República Checa para a Liga das Nações.

“Temos de respeitar, é o mais importante. Tive sempre uma ótima relação com o Rafa, como tenho com todos os jogadores da seleção. Foi o que aconteceu”, acrescentou.

Futre, que chegou às 41 internacionalizações pela seleção nacional, publicou este vídeo numa fase em que Rafa Silva se tem destacado pelas suas prestações em campo — a última das quais foi o jogo desta terça-feira, 25 de outubro, no Estádio da Luz contra a Juventus para a Liga dos Campeões, onde marcou dois golos.

Esta época, o avançado do Benfica soma já nove golos e quatro assistências em 18 jogos pelos encarnados, razão pela qual tem sido um jogador imprescindível para o treinador das águias, Roger Schmidt. Este, instado a 30 de setembro a reagir à decisão de Rafa, disse respeitar a decisão mas recusou revelar o que terá conversado com o avançado antes do anúncio.

“Não vou falar das conversas [que tenho] com os meus jogadores. Mas respeito a decisão do Rafa. É um grande jogador, mas também uma grande pessoa, sempre muito honesto, claro nas suas ideias, no que pretende fazer. Tomou esta decisão para se focar completamente no Benfica e eu respeito a sua decisão”, comentou o técnico alemão, no Seixal.