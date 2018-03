O português Paulo Gonçalves (Honda) terminou hoje em terceiro a quarta etapa do Abu Dhabi Desert Challenge, do Mundial de todo o terreno, segurando o quinto lugar na categoria de motos.

O ‘motard’ luso fechou o pódio da tirada de 244,49 quilómetros, atrás do vencedor da etapa, o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que voltou à liderança da geral, e do segundo classificado, o australiano Toby Price (KTM).

Nos carros, o checo Martin Prokop (Ford) segurou a liderança e deve confirmar o triunfo na prova na última etapa, na quinta-feira.

O Abu Dhabi Desert Challenge, que funciona como etapa inaugural da Taça do Mundo de todo o terreno para as motos e a terceira ronda para carros, prossegue na quinta-feira, com um troço de 218,57 quilómetros cronometrados.