O português Paulo Sousa, treinador do Tianjin Quanjian, estreou-se hoje na liga chinesa de futebol com uma goleada por 4-0 no terreno do Henan Jianye, em jogo da primeira jornada.

A equipa de Sousa foi para o intervalo com vantagem de um golo, marcado nos descontos (45+1) pelo belga Axel Witsel, antigo jogador do Benfica. Na segunda parte, o avançado francês Modeste bisou (51 e 70) e o médio Sun Ke ajudou a completar a goleada (58).

Com este triunfo, o Tianjin Quanjian assume para já liderança da liga chinesa, com três pontos, em igualdade com o Guangzhou R&F, que foi vencer por 5-4 ao campo do vizinho Guangzhou Evergrande, campeão em título.

No sábado, haverá duas outras estreias de técnicos portugueses no campeonato da China: Vítor Pereira, que rendeu André Villas-Boas no Shanghai SIPG, joga em casa frente ao Dailian Yifang FC, e Paulo Bento estará no banco do Chongqing Lifan na receção ao Beijing Renhe.