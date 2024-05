“A arbitragem portuguesa volta a uma final europeia, 12 anos depois! O Talento do Futebol português é transversal a todos os seus intervenientes!”, escreveu o antigo árbitro na sua conta oficial na rede social Facebook.

Proença foi o último português a arbitrar uma final de uma competição europeia, com o auxílio de Bertino Miranda, Ricardo Santos, Duarte Gomes e Jorge Sousa, em maio de 2012, quando dirigiu o Bayern Munique-Chelsea, da Liga dos Campeões, que os ingleses venceram no desempate por grandes penalidades, em Munique.

Artur Soares Dias, que já tinha presença garantida no Euro2024, foi hoje nomeado pela UEFA para arbitrar a decisão da Liga Conferência Europa, entre os gregos do Olympiacos e os italianos da Fiorentina, em 29 de maio, às 20:00 (hora em Lisboa), na AEK Arena, em Atenas.

O árbitro da associação do Porto, de 44 anos, vai ser coadjuvado pelos assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins, que também vai estar no Campeonato da Europa de 2024, vai desempenhar as funções de videoárbitro (VAR).

Esta vai ser a quinta final de uma competição europeia de clubes com árbitros portugueses, já que, além de Pedro Proença em 2011/12, António Garrido dirigiu a decisão da Taça dos Campeões Europeus de 1979/80, e Vítor Pereira apitou a final da Taça UEFA de 2001/02 e a Supertaça Europeia de 2001.

Olympiacos e Fiorentina vão disputar a final da terceira edição da Liga Conferência Europa, depois de nas meias-finais terem eliminado Aston Villa e Club Brugge, respetivamente. A formação grega conta no plantel com os jogadores portugueses Ruben Vezo, Chiquinho, João Carvalho, André Horta, Gelson Martins e Daniel Podence.