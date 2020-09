O presidente da Liga garantiu esta segunda-feira à saída da reunião entre a Liga e o Ministério da Saúde, para uma análise conjunta sobre o início da nova temporada, que a época 2020/21 vai arrancar na sexta-feira, com o jogo que vai colocar frente a frente SL Benfica e Famalicão.

"Temos a noção e a certeza hoje de que o campeonato da Liga NOS vai iniciar-se na sexta-feira, se assim o quadro epidemiológico o permita. Estamos confiantes", disse Pedro Proença.

Minutos antes, a SIC Notícias noticiava de que o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, também dava conta do aval para o regresso da competição, sublinhando, no entanto, que este iria acontecer sem público nas bancadas, pelo menos, até outubro.

Proença revelou ainda que a Liga apresentou ao secretário de Estado da Saúde e à Direção-Geral da Saúde aquilo que é o "teste piloto" do regresso do público aos estádios. "Temos todo o planeamento feito e numa avaliação que esperamos ser refletida naquele que é o quadro epidemiológico que haja uma sensibilidade das entidades públicas e que existam procedimentos equitativos em relação ao futebol e às outras atividades", disse o antigo árbitro.

Liga e Ministério voltar-se-ão a reunir no próximo dia dois de outubro para uma reavaliação do quadro epidemiológico e da presença de adeptos no estádio.

"Esperança" para o Sporting CP - Gil Vicente

Questionado sobre a realização do jogo entre Sporting e Gil Vicente no próximo sábado, no estádio de Alvalade em Lisboa, um jogo que opõe duas equipas que, de acordo com a informação que tem vindo a ser veiculada pela imprensa, somam um total de 23 jogadores infetados, Pedro Proença reforçou o sentimento de "esperança" de que o jogo se venha a realizar.

O presidente da Liga disse que todos os jogadores que acusaram negativo nos testes à Covid-19 serão testados amanhã, terça-feira de forma a poderem a vir a estar disponíveis para o jogo de sábado.

Numa última nota, Proença revelou ainda que o "quadro de quarentena está a ser reavaliado até pela própria Direção-Geral de Saúde" e que terão novas instruções em breve.