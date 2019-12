“Não me preocupa quem marca os golos. O importante aqui é ganhar o jogo. Quem marca os golos, quantos está a marcar ou não, não me preocupa, nem aos jogadores. As coisas acontecem de forma natural quando se trabalha bem e se faz um trabalho competente, que temos feito e vamos continuar a fazer”, expressou.

Instado a comentar a influência do experiente Silvestre Varela no resto do plantel, o técnico elogiou o avançado, classificando-o como “um exemplo para todos” e que “não tem nada a provar no futebol”, mantendo a vontade de “conquistar coisas e de trabalhar todos os dias com alegria”.

O guarda-redes Koffi é a principal ausência no Belenenses SAD, juntando-se no boletim clínico aos defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Diogo Calila e Nilton Varela, que continuam a recuperar das respetivas lesões.

O Belenenses SAD, 12.º, com 15 pontos, defronta o Moreirense, 13.º, com 14, no domingo, às 15:00, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.