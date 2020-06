Pedro Ribeiro vai ser o treinador do Penafiel para a temporada 2020/21, substituindo no cargo Pedro Leal, anunciou hoje o clube da II Liga de futebol, numa breve nota publicada na sua página oficial do Facebook.

"O Futebol Clube de Penafiel, SAD chegou a acordo com Pedro Ribeiro para orientar a equipa profissional na época 2020/2021", informa o emblema nortenho. Pedro Ribeiro, de 34 anos, treinou na presente época o Belenenses SAD, transitando da equipa de sub-23, depois de se ter estreado como técnico principal no Gil Vicente, em 2017/18. O seu currículo inclui ainda passagens por vários clubes portugueses e estrangeiros, como adjunto ou no papel de observador. O agora técnico do Penafiel vai substituir Miguel Leal, que liderou a equipa ao longo das 24 jornadas realizadas, antes da interrupção do campeonato devido à pandemia de covid-19, alcançando um modesto 15.º lugar, com 28 pontos.