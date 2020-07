Com vantagem de um ponto, o Famalicão é quem parte mais bem posicionado para garantir a vaga europeia, para a segunda pré-eliminatória de qualificação da competição da UEFA, pela vantagem pontual e no confronto direto em caso de empate.

Para assegurar desde já o quinto lugar, a equipa de João Pedro Sousa, que esta época subiu à I Liga, precisa de vencer hoje o Boavista (12.º), e que o Rio Ave não vença em casa o Santa Clara (10.º).

No plano matemático, na luta está também o Vitória de Guimarães, mas num cenário muito difícil, já que os vimaranenses estão a seis pontos do Famalicão e a cinco do Rio Ave, pelo que só uma ‘hecatombe’ dos seus adversários lhes poderia dar o quinto lugar.

Hoje, o Rio Ave é o primeiro a entrar em campo, a partir das 19:00, em jogo em Vila do Conde, enquanto o Famalicão-Boavista tem início marcado para as 21:15, e o Vitória de Guimarães apenas joga no domingo, na receção ao Marítimo (21:15).

Nesta penúltima jornada, já com o título entregue, ao FC Porto, haverá também acesa discussão na zona de despromoção, estando por definir que equipa — com Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal em pior situação -, se juntará ao despromovido Desportivo das Aves.

Programa da 33.ª jornada:

- Hoje, 18 julho:

Rio Ave — Santa Clara, 19:00.

Famalicão — Boavista, 21:15.

- Domingo, 19 julho:

Belenenses SAD — Gil Vicente, 19:00.

Vitória de Guimarães — Marítimo, 21:15.

- Segunda-feira, 20 julho:

Paços de Ferreira — Portimonense, 17:00.

Tondela — Sporting de Braga, 19:15.

FC Porto — Moreirense, 21:15.

- Terça-feira, 21 julho:

Sporting — Vitória de Setúbal, 19:00.

Desportivo das Aves — Benfica, 21:15.