O treinador do Tondela assumiu hoje a vontade de "conquistar pontos" na visita ao Rio Ave, na segunda-feira, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, para ficar "mais perto de garantir a manutenção".

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Pepa disse esperar “um jogo especial”, pelas características das duas equipas, considerando que “o Rio Ave é uma equipa com muita posse de bola, mesmo contra os que lutam pelo título”.

O técnico recordou que o Tondela “não se assusta frente a equipas com este tipo de jogo”, nos quais se sente “confortável”.

“Sinto a equipa muito bem. Há pequenos detalhes em que sentimos que a equipa está focada e ciente do que tem para fazer. O grande objetivo está próximo, mas temos de continuar a subir a montanha, e para lá chegar precisamos de pontos e de sermos objetivos e pragmáticos”, frisou.

Pepa considera o Rio Ave uma equipa “dominadora em casa”, mas advertiu que o Tondela tem conseguido “bons resultados” como visitante.

“Nós temos uma palavra a dizer em Vila do Conde e queremos os três pontos. Se não conseguirmos três queremos pelo menos um”, disse o técnico.

Rio Ave, quinto classificado com os mesmos 43 pontos do Marítimo, que é sexto, e Tondela, 12.º com 31, defrontam-se na segunda-feira, a partir das 20:00, em Vila do Conde.