O treinador do Tondela voltou hoje a convocar os jogadores mais utilizados na I Liga de futebol para a visita ao Portimonense, no domingo, para a 11.ª jornada, depois de ter apostado em alguns suplentes nos últimos dois jogos.

David Bruno, Ricardo Costa, Ícaro Silva, Joãozinho e Bruno Monteiro regressam aos convocados de Pepa, depois de terem ficado de fora nos triunfos frente a Vitória de Setúbal (2-1) e Vale Formoso (7-0), para a Taça da Liga e Taça de Portugal, respetivamente.

Relativamente às opções para esses encontros, o técnico dos tondelenses abdicou de Tembeng, Pablo Sabbag, Fahd Moufi e Ricardo Alves.

O jogo entre Tondela, 14.º classificado com nove pontos, e Portimonense, 11.º com 11, está marcado para domingo, às 15:00, no Estádio Municipal de Portimão.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.

- Defesas: Joãozinho, João Reis, Ícaro, Jorge Fernandes, Ricardo Costa e David Bruno.

- Médios: Bruno Monteiro, Hélder Tavares, João Mendes, Sergio Peña e Jaquité.

- Avançados: Xavier, Tomané, Patrick, Arango, Delgado e Murillo.