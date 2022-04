Os dois jogadores, que foram ainda multados em 2.870 euros, foram suspensos na sequência do inquérito instaurado após os incidentes verificados no encontro da 22.ª jornada da I Liga, disputado no estádio do Dragão, em 11 de fevereiro, e que terminou empatado 2-2.

Pepe e Tabata, que já cumpriram preventivamente 13 dos 23 dias, podem recorrer do castigo, mas, no caso do portista, o clube pode apelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), enquanto o brasileiro do Sporting teve despacho de decisão por ter confessado, pelo que, a recorrer, será para o pleno do Conselho de Disciplina.

Deste modo, os dois jogadores podem ainda vir a ser opção no clássico de quinta-feira entre ‘dragões’ e ‘leões’, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em que os portistas estão em vantagem, depois de terem vencido em Alvalade na primeira mão por 2-1.

Os dois jogadores foram expulsos já após o termo do encontro, por terem agredido adversários. No caso de Pepe, este foi acusado de pontapear o diretor-desportivo dos ‘leões’, Hugo Viana, enquanto Tabata foi acusado de empurrar o administrador da SAD portista Luís Gonçalves.

Além destes dois jogadores, também o defesa sportinguista Matheus Reis foi sancionado com um jogo de suspensão, podendo o Sporting recorrer para o pleno, por este ter igualmente confessado.

O administrador portista Luís Gonçalves foi alvo de inquérito por se ter envolvido nos incidentes e condenado numa pena de suspensão de 68 dias, podendo recorrer para o TAD, enquanto o diretor-desportivo ‘leonino’ Hugo Viana viu o inquérito que lhe foi movido ser arquivado.