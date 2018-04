“[Queremos] vencer o jogo. Temos de dar uma imagem melhor do que demos até agora. Já melhorámos. Estou satisfeito com o que fizemos nos últimos dois jogos [Desportivo das Aves e Benfica]. Queremos fazer um bom jogo. É essa a responsabilidade de um profissional que defende as cores do Vitória”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Com seis jogos para o final da I Liga, quatro deles em casa, os vitorianos ocupam o 10.º lugar, com 33 pontos, a dez da formação vila-condense, que está precisamente no quinto posto – objetivo mínimo dos vimaranenses para esta época -, e José Peseiro realçou que, apesar de querer vencer todos os desafios, está mais focado “jogo a jogo”, desejando que a equipa melhore na sexta-feira.

“Estamos melhor quer na defesa da baliza, quer na transição defensiva, quer no equilíbrio da equipa quando está em ataque. Eu farto-me de repetir que prefiro o 5-4 ao 1-0, mas, neste momento, prefiro 1-0, pela forma como permite vitórias com menos golos e apelar à confiança”, observou.

O treinador destacou ainda que o Vitória de Guimarães vai jogar novamente no seu estádio, onde amealhou a maior parte dos pontos – 23 dos 33 somados – e tende a assumir mais o jogo, face a um Rio Ave que somou 14 pontos fora até agora, mas que é, na sua perspetiva, “valoroso”, com uma “ideia de jogo mais consolidada” do que a do seu grupo.

“Termos noção do valor do adversário, não só pela classificação que tem e pelos pontos que tem até a mais relativamente ao Vitória. É uma equipa que tem uma ideia de jogo muito consolidada, muito treinada desde o início da época. Sabemos das suas potencialidades e também de algumas coisas menos boas”, comentou.

Para defrontar a equipa treinada por Miguel Cardoso, José Peseiro revelou que já vai poder contar com o guarda-redes Douglas e com o médio Hurtado, que falharam o duelo com o Benfica (derrota por 2-0) por castigo, e com o avançado Rafael Martins, que, após uma fratura no nariz, falhou o jogo da Luz, no qual os vitorianos jogaram sem ponta de lança, também por “estratégia”.

O Vitória de Guimarães, 10.º classificado, com 33 pontos, recebe, na sexta-feira, às 20:30, o Rio Ave, quinto, com 43, no jogo de abertura da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

