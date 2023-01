“O adversário está identificado, mas há dúvidas da nossa parte pela chegada de sete ou oito reforços no mercado de inverno, sem nunca fugir do padrão do seu treinador. Paulo Sérgio andará muito naquilo que tem feito nestas épocas no Portimonense, enquanto nós focamos no nosso trabalho e evolução”, admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

Os ‘axadrezados’ estiveram perto de alcançar a segunda vitória consecutiva em casa na segunda-feira, mas permitiram o golo do empate do Desportivo de Chaves (1-1) perto do fim do jogo de conclusão da 17.ª ronda, falhando o acesso à metade superior da tabela.

“Tivemos uma primeira parte muito bem conseguida, mas analisámos a razão de não ter havido tanta consistência num segundo tempo em que podíamos ter matado o jogo. Não foi tanto a nível de intensidade, mas em alguns pormenores na tomada de decisão assim que ganhávamos a bola e poderíamos sair em transições. Falhámos muitos passes e o Desportivo de Chaves gerou algumas situações, mas sem criar muito perigo”, recordou.

Petit pretende “dar continuidade” aos primeiros 45 minutos do último duelo e “pensar no futuro” do Boavista, que fez em casa 15 dos 21 pontos registados na primeira volta e tem a visita ao Estoril Praia, num jogo em atraso da 14.ª ronda, prevista para 09 de fevereiro.

“Ao fazer a análise desta primeira volta, concluo que podíamos ter mais quatro ou cinco pontos. Falhámos um penálti com o Vizela, houve o jogo com o Marítimo e mesmo neste diante do Desportivo de Chaves podíamos ter segurado a vitória. Esperamos fazer uma segunda volta muito superior, sabendo que queremos continuar a ser fortes em casa. É nesse intuito que entramos para cada jogo, não só em casa, mas também fora”, indicou.

Filipe Ferreira recuperou de lesão e já regressou aos treinos, enquanto o congolês Gaius Makouta vai cumprir castigo, após ter preenchido uma série de cinco cartões amarelos, e o venezuelano Adalberto Peñaranda continua “sem previsão” de regresso à competição.

“Sabemos da realidade do Boavista. É claro que queremos ficar com os melhores e com os jogadores que temos, mas, se a proposta for boa, o treinador tem de aceitar. Espero não perder nenhum deles. Temos de tentar evoluí-los individualmente nos dois sistemas em que temos alternado durante a época para o coletivo ser muito mais forte”, afiançou.

Nessa lógica emerge o guineense Ibrahima Camará, que assumiu a titularidade em cinco dos últimos seis jogos, mas “demorou a integrar-se e a saber aquilo que era pretendido”, depois de ter chegado às ‘panteras’ oriundo do Moreirense, da II Liga, no verão de 2022.

“É um miúdo que tem qualidade e fomos buscá-lo por isso. Acreditamos muito nele, tem evoluído e adquirido mais consistência e intensidade no jogo. Esta mudança [de sistema tático] para três médios dá-lhe mais alguma margem, até porque sabe os momentos do jogo e gosta de ter a bola. Vemos margem para ele crescer ainda mais”, detalhou Petit.

O Boavista, 11.º colocado, com 21 pontos, mas menos um jogo, recebe o Portimonense, 12.º, com 20, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em partida da 18.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.