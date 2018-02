“No ano passado entrei a oito jogos do fim e agora faltam 12, mas o campeonato é difícil e cada época e cada jogo têm uma história diferente. Agora faltam 12 jogos. Logo se vê, mas tenho confiança na conquista dos objetivos”, disse o novo técnico e ex-futebolista internacional.

Esta não é a primeira vez que Petit treina o Moreirense. Na última época chegou ao clube a oito jornadas do fim para substituir Augusto Inácio, quando o emblema tinha passado da euforia pela conquista da Taça da Liga para um jejum de bons resultados que o relegava para a zona de descida. Petit garantiu a manutenção com uma vitória (3-1) na última jornada diante do FC Porto.

“É mais um desafio num clube que conheço e que tem uma equipa boa para conseguir a manutenção. E queremos começar com bons resultados já amanhã [domingo], fazendo da nossa casa uma fortaleza”, disse o treinador em conferência de imprensa.

Petit chegou esta semana ao comando técnico do clube vimaranense para substituir Sérgio Vieira, que saiu após a derrota caseira (2-1) com o Estoril Praia, atirando a equipa para a zona de despromoção.

Petit repetiu hoje que quer tirar “rapidamente o Moreirense da posição desconfortável atual” e apontou que o “plantel dá garantias”, prometendo “trabalho, atitude e empenho”.

Sobre o Chaves, Petit disse que se trata de um “adversário com muita qualidade”, que “vale pelo seu todo, mas também tem muitas individualidades”.

“Vamos fazer deste estádio uma fortaleza e queremos dar uma alegria aos adeptos e conseguir os três pontos. As equipas adversárias têm de ter receio de jogar aqui”, disse o técnico, que teve apenas tempo para fazer três treinos com a equipa, mas valorizou o trabalho do seu antecessor, considerando que “só falta trabalhar a parte psicológica e imprimir alguma agressividade”.

Moreirense, 17.º e penúltimo classificado com 19 pontos, e Desportivo de Chaves, sétimo com 30 pontos, defrontam-se no domingo, pelas 16:00, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.