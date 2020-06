“A componente física não vai ser igual. Se pudéssemos ter mais dois jogadores a entrar, o jogo ia ter mais intensidade e ia ser muito melhor. Esperamos que, para a semana, já possamos ter cinco substituições. Na Alemanha, começaram muito cedo e tiveram problemas musculares”, realçou.

Apesar de considerar que as cerca de cinco semanas de treino “não são suficientes”, Petit acredita que a formação lisboeta se preparou “da melhor forma”, tendo distribuído pelo plantel alguns vídeos de análise durante o período de confinamento.

“Temos uma metodologia de treino, queremos uma equipa com posse de bola, alegre, a querer atacar, dar bons espetáculos. Estes dias em que estivemos em casa serviram para analisar. Ver os movimentos dos companheiros também é importante para os jogadores. Acreditamos que vão estar mais fortes no sentido coletivo”, frisou.

O aspeto psicológico é um fator que “vai contar muito”, sobretudo pela prorrogação da competição durante o verão, numa altura em que os jogadores normalmente estariam de férias, mas revelou o entusiasmo dos futebolistas em “começar com o pé direito” e “fazer uma boa reta final”.

Jogadores, equipa técnica e ‘staff’ do Belenenses SAD serão sujeitos a nova bateria de testes à covid-19 às 19:00 de hoje, de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde para o regresso à competição.

Os defesas Tomás Ribeiro e Francisco Varela são baixas confirmadas para o encontro, devido a lesão.

Belenenses SAD, 13.º classificado, com 26 pontos, desloca-se na sexta-feira ao terreno do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, com 13, em jogo que não terá público nas bancadas, com início marcado para as 21:15 e que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.