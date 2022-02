Com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, a deslocação a Goodison Park, onde André Gomes, ainda lesionado, não esteve, o City ‘sobreviveu’ graças a um golo de Foden, aos 82 minutos.

O jogo parecia encaminhado para um empate, mas um cruzamento de Bernardo Silva do lado esquerdo ‘traiu’ os centrais Holgate e Keane, com o primeiro a ver a bola bater-lhe e o segundo sem conseguir aliviar, sobrando para Phil Foden fazer o 1-0.

Para o Everton foi um autêntico ‘murro no estômago’, apesar de a equipa de Frank Lampard ainda ter visto o árbitro não considerar, poucos momentos depois e com recurso ao videoárbitro, uma bola no braço de Rodri.

O jogo ficou marcado pelo abraço entre os futebolistas ucranianos Mykolenko (Everton) e Zinchenko (Manchester City), que não saíram do banco e se ampararam, não evitando as lágrimas quando o estádio guardou um minuto de silêncio, em protesto contra a invasão da Rússia à Ucrânia. O Manchester City entrou em campo com camisolas a dizer ‘Não à guerra’ e com o símblo da bandeira ucraniana, enquanto os jogadores do Everton entraram com a bandeira ucraniana às costas.

Com a vitória, o City manteve a liderança na ‘Premier’, agora com mais seis pontos do que o Liverpool, com o jogo em atraso nesta 27.ª jornada, a disputar em 16 de março fora com o Arsenal, pelo facto de domingo disputar a final da Taça da Liga com o Chelsea.

Também hoje, entre as equipas da frente, o Manchester United, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes em campo, voltou a marcar passo no campeonato, ao consentir um empate em casa frente ao 18.º e penúltimo classificado, o Watford.

Cristiano Ronaldo, que só tem um golo em 2022, viu o United ficar em ‘branco’ e sob a ameaça do Arsenal, que está a apenas dois pontos do quarto lugar de ‘Champions’ e tem menos três jogos disputados.

A 27.ª jornada prossegue no domingo, com a receção do West Ham ao Wolverhampton, enquanto o Chelsea-Leicester e Arsenal-Liverpool estão adiados devido à Taça da Liga.