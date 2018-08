A Federação Alemã de Futebol (DFB) revelou esta quinta-feira que o ex-internacional Philipp Lahm será o diretor do Campeonato da Europa de 2024 se o país ganhar o direito à organização do torneio.

A UEFA vai decidir em 27 de setembro a atribuição da organização do Euro2024, escolhendo entre a Alemanha ou a Turquia, e Lahm já disse que fará todos os possíveis nas próximas semanas para levar a competição para o seu país.

Lahm, de 34 anos, fez praticamente toda a sua carreira no Bayern Munique, de 2001 a 2017, com uma passagem de duas épocas por empréstimo no Estugarda (2003/05) e foi o capitão da seleção que conquistou o Mundial2014, no Brasil.

O ex-defesa e médio do Bayern Munique, que terminou a carreira no ano passado, conta no seu palmarés com uma Liga dos Campeões (2012/13), uma Supertaça Europeia (2013), um Mundial de Clubes (2013) e oito títulos da Bundesliga e foi chamado por 113 vezes à seleção alemã.