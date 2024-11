As marcas que contam para os Mundiais de Nanjing2025, na China, apenas começaram a ser contabilizadas em 01 de setembro, pelo que a primeira lista ‘road to Nanjing2025’ ainda apresenta poucos nomes, já que a maior parte dos desportistas de elite terminou a época após os Jogos Olímpicos.

Não foi o caso de Pedro Pichardo, que, em 14 de setembro, foi à Bélgica para competir na final da Liga de Diamante.

No Boudewijnstadion, em Bruxelas, saltou 17,33 metros, muito perto dos 17,40 que já lhe dariam o apuramento direto, mas registo que o coloca confortavelmente na liderança por marca.

A janela de obtenção de marcas começou em 01 de setembro e prolonga-se até 09 de março de 2025.

A World Athtletics pretende ter em Nanjing uma final direta no triplo salto, com apenas 16 atletas.

Atrás de Pichardo, na lista hoje divulgada, aparecem o italiano Andy Díaz, com 17,25, o alemão Max Hess, com 17,20, e o burquinês Hughes Fabrice Zongo, com 17,05, com o ‘top 16’ a fechar, ainda, nos 16,01.

Entre os atletas sem marcas após Paris2024 está, nomeadamente, o campeão olímpico, o espanhol Jordan Díaz.