O piloto natural de Cascais, que partiu do segundo lugar da grelha, cortou a meta com mais 3,487 segundos do que o vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar). O compatriota Nick Cassidy (Envision) foi o segundo, a 0,284 segundos, com o britânico Sam Bird (Jaguar) em terceiro, a 0,507 segundos.

Esta foi a estreia de São Paulo no calendário mundial.

Com estes resultados, Félix da Costa está, agora, na quinta posição do campeonato, com 58 pontos, a quatro do segundo lugar do britânico Jake Dennis (Andretti) e a 28 do líder, o alemão Pascal Wherlein, seu companheiro de equipa na Porsche, que hoje foi sétimo.

A próxima prova será a ronda dupla de Berlim (Alemanha), em 22 e 23 de abril.