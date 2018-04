"Está previsto o consumo entre 500 a 1.000 litros de gasolina e isso tem a ver com o estado do mar, porque quando o estado do mar está pior, o consumo de combustível é superior", explicou.

Desta vez, a mota está equipada com mais depósitos do que alguma vez teve.

A iniciativa está prevista para acontecer no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com saída de Ponta Delgada, nos Açores, e término no Funchal, ilha da Madeira, e será a maior feita pelo piloto.

Além de evocar os 600 anos da descoberta do arquipélago, Frederico Rezende associa-se ao Núcleo Regional de Luta Contra o Cancro e à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, numa "forma de chamar a atenção para duas instituições que diariamente lutam a favor dos outros".

O presidente do Governo Regional da Madeira esteve presente na cerimónia de apresentação e ressalvou aquilo que é a ligação entre o mar e os portugueses.

"Esta iniciativa tem a ver com o mar, tem a ver com uma travessia difícil, como os nossos antepassados também fizeram e tem a ver com a necessidade de chamar à atenção quer para os deportos de mar, mas também para a importância do mar, enquanto recurso do nosso país", afirmou Miguel Albuquerque.

Frederico Rezende, antigo atleta da seleção nacional de jet ski, tem já no seu currículo a concretização de outras travessias, como Funchal-Porto Santo (2000), Funchal-Desertas (2001), Funchal-Ilhas Selvagens (2008), Funchal-Ilhas Canárias (2009) e Marrocos-Funchal (2010), sendo que contando com a atual e a que ligou o continente à Madeira, perfazem já sete no total.

Pela segunda vez irá levar as cores do Clube Sport Marítimo e terá o apoio da Marinha Portuguesa e do SANAS - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos da Madeira.