O dirigente afirmou, nas plataformas digitais de comunicação do clube 'azul e branco', que está confiante que é possível ganhar o campeonato e a Taça de Portugal esta época e lembrou o empenho que todo o grupo está nesse sentido.

"Estamos todos convencidos que sim, que vamos ganhar a 'dobradinha'. Estamos todos a trabalhar para que assim seja. Em bloco, não sou só eu, é toda a direção, o 'staff' técnico, jogadores, todos acreditamos que será possível", disse Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto explicou como tem sido o dia a dia com as reservas do confinamento devido à propagação da covid-19.

"Um terço das muitas horas que passo acordado estou a falar ao telefone com gente do FC Porto, com o treinador, colegas da direção e da administração e não estamos a recordar o passado. Estamos a preparar o futuro e a resolver o presente. Tenho aquela aplicação que conta os passos e ontem, por exemplo, fiz 17 mil passos em casa, ao telefone. A minha meta são 12 mil. Isto traduzido em horas são quatro horas ao telefone", disse o dirigente.

Questionado sobre o facto de ser o presidente mais titulado da história, Pinto da Costa optou por pensar nos títulos que "ainda estão por ganhar".

"O que ganhámos é história. Gosto de rever o passado, mas isso é história e história não é para mim, é para os historiadores. Tenho é de estar preocupado com o que temos de ganhar", frisou ainda.