A notícia foi confirmada no site Todos pelo Porto.

Pinto da Costa assina uma mensagem no site do projeto, indicando "um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube", mas sem nunca assumir claramente a recandidatura ao cargo que ocupa há mais de 40 anos.

O líder dos 'dragões' promete "uma equipa de gestão contemporânea, comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira" e preservar o "espírito indomável" do clube.

"Pelo Porto, rumo a novas conquistas" é outra das mensagens apresentadas na plataforma Todos pelo Porto, com o projeto denominado 'Porto Novo' a ser formalmente apresentado em 04 de fevereiro, às 17:00, no Coliseu do Porto.

Pinto da Costa deverá juntar-se, assim, às já anunciadas candidaturas de André Villas-Boas e Nuno Lobo nas eleições do FC Porto, que se devem realizar em abril.

O presidente, de 86 anos, deverá concorrer a um 16.º mandato seguido, numa fase em que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.