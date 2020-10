A autarquia refere em comunicado que a homologação da Pista de Atletismo foi solicitada pelo município, após conclusão de obras relacionadas com a substituição do piso sintético da reta da meta, colocação de nova gaiola de lançamentos e repintura do piso.

O investimento foi na ordem dos 190 mil euros, comparticipado em 113.594,40 euros pelo Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais.

A pista de atletismo de Seia, que está inserida no Complexo Desportivo da Quinta da Nogueira, foi inaugurada em 2003 e esteve homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo até 2011.