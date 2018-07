O futebolista do Benfica Pizzi elogiou hoje a "irreverência" dos jovens que subiram ao plantel principal e a qualidade dos reforços, e assegurou que os 'encarnados' têm como "objetivo claro" reconquistar o campeonato e entrar na 'Champions'.

“Temos bastantes caras novas. Temos os miúdos mais jovens que transitaram da equipa B e dos juniores, que têm muita qualidade e que vêm acrescentar muito talento e irreverência à nossa equipa. Os jogadores que foram contratados já todos demonstraram que têm muita qualidade e muita vontade de vencer”, afirmou Pizzi aos jornalistas.

O médio, de 28 anos, falava após o treino da equipa no Estádio da Luz, que foi totalmente aberto aos adeptos e que registou uma forte afluência, a rondar as 10.000 pessoas.

“É muito bom ter este tipo de receção por parte dos adeptos, dá-nos força. É sinal de que estamos todos juntos, com a mesma vontade de vencer. Para nós, mais experientes, é bom, mas para os mais jovens e para os que acabaram de chegar é uma força extra, que vai ajudá-los a integrarem-se melhor”, salientou.

Após ter perdido a possibilidade de conquistar o inédito pentacampeonato na época passada, o Benfica, segundo Pizzi, vai procurar resgatar o título ao FC Porto, mas também entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

“O objetivo é claro, é voltar a conquistar o campeonato. Não o conseguimos na última época e será esse o nosso foco, desde o primeiro momento. Mas também temos o objetivo de entrar na Liga dos Campeões, que será muito importante para nós e para o clube”, referiu.

De resto, o internacional português desvalorizou o facto de o sorteio da I Liga ter ditado, na sexta-feira, uma receção ao Sporting logo à terceira jornada: “Temos de jogar contra todas as equipas. Ser ou não contra o Sporting à terceira jornada, não influencia muito.”

A entrar na quinta época consecutiva ao serviço dos ‘encarnados’, Pizzi revelou que tem como objetivo continuar na Luz e não se mostrou preocupado com as notícias sobre uma eventual saída do Benfica.

“Tenho contrato até 2022, o meu objetivo é continuar no Benfica. Sou jogador e não estou preocupado com o que passa fora. Estou só focado no Benfica e em ajudar a conquistar o campeonato”, concluiu.