O primeiro jogo entre o Desportivo de Chaves, terceiro na II Liga, e o Moreirense, 16.º na I Liga, vai realizar-se no dia 21 de maio, pelas 20:00, no Estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, enquanto o segundo jogo está agendado para 29 de maio, pelas 19:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O vencedor do ‘play-off’ vai garantir a última vaga ainda em aberto no escalão máximo do futebol português.