Na conferência de imprensa depois do jogo, José Mourinho, treinador do Manchester United, exaltou-se e saiu da sala pedindo respeito aos jornalistas.

“Estamos no início da temporada, ainda temos muitos jogos pela frente e muitas coisas positivas para fazer”, afirmou o jogador, destacando o “grande espírito do grupo de trabalho”.

O internacional francês admitiu que os jogadores não compreendem o que se passou: “Entrámos bem na partida, mas acabámos por sofrer dois golos seguidos, pouco depois do início da segunda parte”.

O técnico luso ergueu três dedos e questionou: "Sabem o que significa? 3-0. Também são três 'Premiership' (título ingleses) e eu ganhei mais títulos sozinho do que os outros 19 managers juntos. Três para mim e dois para eles."

Mourinho elogiou ainda os adeptos do clube, que ele próprio aplaudiu quando o encontro terminou.

"Todos os nossos adeptos não leem os jornais, não veem televisão e todos os nossos adeptos são muito mais inteligentes e responderam de uma forma fantástica. Não acho normal uma equipa perder em casa e reagirem da forma como reagiram", elogiou o técnico.

O Manchester United perdeu na segunda-feira na receção ao Tottenham por 3-0 e viu agravada a sua crise de resultados no arranque da temporada, contando uma vitória na primeira jornada, seguida de duas derrotas, com o Brighton e com os londrinos.

Com esta segunda derrota consecutiva, o Manchester United caiu para 13.º lugar, com três pontos, enquanto o Tottenham é um dos quatro líderes, juntamente com Liverpool, Chelsea e Watford, que somaram três triunfos nas três primeiras jornadas.