“O piloto de MotoGP Pol Espargaró sofreu traumatismos nas costas e no peito. O piloto está consciente e vai ser transportado para o hospital em Faro para mais exames”, lê-se numa mensagem na rede social Twitter do MotoGP.

A cerca de 14 minutos do final da segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, o espanhol da GasGas sofreu um violento acidente, que obrigou à paragem da sessão.

Depois de ser assistido na pista, Espargaró foi transportado de ambulância para o centro médico do circuito, antes de ser levado de helicóptero para o hospital de Faro.