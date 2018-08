Os adeptos do Génova anunciaram esta quinta-feira que vão deixar vazio o espaço a eles destinado no estádio do AC Milan, no domingo, no jogo da primeira jornada da Liga italiana de futebol, devido ao acidente de terça-feira.

“A nossa cidade está de luto e, por dignidade, respeito e dor, os adeptos do Génova não vão assistir ao jogo previsto para domingo no Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro”, anunciaram as claques do emblema genovês, que conta com os portugueses Iuri Medeiros e Pedro Pereira. Esta decisão decorre da queda da ponte Morandi, que provocou 39 mortos, na terça-feira. Citados pela agência noticiosa italiana ANSA, os adeptos dizem esperar ainda que o jogo de estreia na Série A seja adiado “pelos senhores do futebol” e que, caso não seja, pretendem que a sua ausência demonstre “o respeito pela cidade, pelos mortos e pelos seus familiares”. Para domingo, além da visita do Génova ao AC Milan, marcada para as 20:30 locais (19:30 em Lisboa), também o outro clube da cidade do primeiro escalão, a Sampdoria, cumpre a estreia no campeonato, com a receção à Fiorentina, à mesma hora. A Liga italiana já anunciou o respeito por um minuto de silêncio antes dos encontros da primeira jornada, agendada para o próximo fim de semana, acrescentando que os jogadores vão envergar fumos negros, em memória das vítimas. O balanço mais recente das autoridades italianas dá conta de 39 mortos e 16 feridos, nove dos quais em estado grave. Na quarta-feira, o Governo italiano declarou o “estado de emergência” por 12 meses em Génova e anunciou que vai desbloquear uma verba de cinco milhões de euros do fundo de emergência nacional. O acidente ocorreu na terça-feira, cerca das 12:00 (11:00 em Lisboa), quando um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi, com um quilómetro de comprimento e 90 metros de altura, caiu e soterrou vários veículos.