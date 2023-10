A Porsche confirmou hoje que o português António Félix da Costa, campeão mundial de Fórmula E em 2020, será um dos pilotos da equipa oficial no Campeonato do Mundo de 2024, ao lado do alemão Pascal Wehrlein.

A poucos dias do arranque oficial da 10.ª edição da competição, a equipa germânica informou que Félix da Costa e Wehrlein vão pilotar o Porsche 99X Electric nos testes no circuito Ricardo Tormo, em Valência (Espanha), entre 24 e 27 de outubro. O piloto português, que disputa o Mundial de Fórmula E desde a primeira edição, em 2014, e conquistou o título em 2020, ao serviço da DS Techeetah, prepara-se para a segunda temporada ao volante do Porsche, no campeonato cuja corrida inaugural está marcada para 23 de janeiro de 2024, no México. "Estou ansioso por [iniciar os testes] em Valência. A preparação para a 10.ª temporada está a decorrer muito melhor do que a anterior", observou Félix da Costa, de 32 anos, que terminou o campeonato de 2023 em nono lugar.