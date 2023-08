“Fundamentalmente, devemos uma resposta diferente a nós próprios e a quem gosta de nós. Essa tem de ser a aposta. Mudar o ‘chip’, porque demos uma imagem muito pobre na semana passada”, afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da segunda ronda.

No sábado, o objetivo dos algarvios passa por dar “uma imagem completamente diferente” da exibida na ronda inaugural do campeonato, em que a equipa sofreu um desaire expressivo em Barcelos (5-0), reforçou o técnico.

“Não tivemos a atitude desejável, portanto, estamos todos alerta para a dificuldade da tarefa”, prosseguiu Paulo Sérgio, indicando que os jogadores estão “preparados para a responsabilidade do jogo” frente aos ‘axadrezados’.

Em relação ao adversário de sábado, que na primeira jornada bateu o campeão Benfica (3-2), o treinador do Portimonense sublinhou “o excelente trabalho que Petit vem fazendo no Bessa”.

“Sabemos que vamos ter um jogo difícil, com um Boavista muito moralizado, uma equipa que vem junta, com muito poucas alterações da temporada passada. Uma equipa normalmente aguerrida e que pratica bom futebol”, apontou.

Paulo Sérgio avisou ainda que os seus jogadores têm “de estar empenhados e concentrados para poder competir com uma equipa desta qualidade”.

Portimonense e Boavista defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.