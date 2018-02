O Portimonense venceu hoje em casa do Feirense por 3-1, no jogo de abertura da 23.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos algarvios subir ao 10.º posto da prova.

Fabrício, aos 26 minutos, colocou a equipa de Portimão na frente, o Feirense ainda reagiu e levou o encontro igualado 1-1 para o intervalo, depois do golo de Luís Rocha, aos 26, mas a equipa de Vítor Oliveira voltou a revelar-se eficaz na segunda metade, com golos de Wellington Carvalho, aos 69, e de Nakajima, aos 88.

Com esta vitória, o Portimonense sobe ao 10.º posto com 27 pontos, enquanto o Feirense é 15.º com 20 pontos, formação que se arrisca a cair para a zona de descida, dependendo dos restantes resultados da ronda.