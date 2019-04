O brasileiro Bruno Tabata, aos 37 minutos, marcou o único golo do encontro e deu o triunfo aos algarvios, que mantêm a 10.ª posição, com 36 pontos.

Num encontro que ambas as equipas terminaram reduzidas a 10, devido às expulsões de Tiago Gomes (31), no Feirense, e Boa Morte (45), no Portimonense, o conjunto de Santa Maria da Feira, último classificado, somou a quinta derrota consecutiva e o 29.º encontro sem vencer.