“Na sequência de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Iván Marcano já foi operado pela equipa de José Carlos Noronha. A cirurgia teve lugar na Ordem de São Francisco, no Porto, e decorreu sem intercorrências”, informou o clube, no seu website.

O defesa central espanhol, de 32 anos, lesionou-se com gravidade no treino de quinta-feira e vai perder o resto da época, que regressa em 03 de junho com a visita do FC Porto ao Famalicão.

Os ‘azuis e brancos’ exibiram um vídeo com cerca de duas dezenas de jovens das várias escolas Dragon Force, em Portugal, Espanha e Colômbia, a desejarem as melhoras ao ‘capitão’.

Com 24 jornadas disputadas na I Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sporting de Braga, terceiro classificado.