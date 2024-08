Depois de o Sporting ter estado a vencer por 3-1 ao intervalo, os Dragões deram a volta ao resultado na segunda parte empatando com a equipa de Alvalade.

Em Aveiro, os leões inauguraram o marcador com Gonçalo Inácio, aos seis minutos, e ampliaram a vantagem com tentos de Pedro Gonçalves, aos nove, e Geovany Quenda, aos 24, mas os dragões, na estreia oficial do treinador Vítor Bruno, responderam com golos de Galeno, aos 28 e 66, e Nico González, aos 64.

Na nova vida do Futebol Clube do Porto, a equipa azul e branca deu prova de saúde no prolongamento depois do tempo regulamentar com um golo de Iván Jaime.

Num jogo sofrido dragões e leões defrontaram-se em Aveiro. O recordista FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, chegou ao 24.º ceptro do seu historial na taça Cândido de Oliveiro.

*Com Lusa