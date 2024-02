A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Croácia na abertura e no fecho do Grupo 1 da Liga A das Nações de futebol, informou hoje a UEFA, um dia depois do sorteio.

A primeira jornada está marcada para 05 de setembro, recebendo a Croácia, seleção com quem fecha fora a prestação na fase de grupos, em 18 de novembro. Na segunda jornada, em 8 de setembro, Portugal recebe a Escócia, jogando, em 12 de outubro, em casa da Polónia, e três dias depois visita o país britânico. Na quinta jornada, marcada para 15 de novembro, a equipa das ‘quinas’ vai receber a Polónia. Os dois primeiros classificados seguem para os ‘quartos’, a duas mãos, de 20 a 25 de março de 2025, o terceiro para um ‘play-off’ com um segundo da Liga B e o quarto a ser relegado à ‘segunda divisão’. A final-four da quarta edição da Liga das Nações, prova já conquistada por Portugal (2018/19), França (2020/21) e Espanha (2022/23), realiza-se de 4 a 8 de junho de 2024. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram